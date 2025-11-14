Врач рассказал, возможен ли оргазм во время родов

У некоторых женщин в редких случаях стимуляция родовых путей и расслабление могут вызывать ощущения, схожие с оргазмом, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, врач — акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Андреевская.

Одни роженицы могут спонтанно испытывать оргазм во время родов, в то время как другие его провоцируют сознательно, стимулируя клитор на схватках. Считается, что это может уменьшить боль и облегчить процесс рождения ребенка.

«Физиологически роды и сексуальное возбуждение действительно имеют общие механизмы: участвуют те же гормоны — окситоцин и эндорфины. У некоторых женщин в редких случаях стимуляция родовых путей и расслабление могут вызывать ощущения, схожие с оргазмом. Но говорить о том, что оргазм можно «спланировать» как метод обезболивания или родоразрешения — миф. Это скорее исключение, чем закономерность, и ни одна клиническая рекомендация не рассматривает этот феномен как способ облегчения родов», – отметила доктор.

Современное акушерство стремится к тому, чтобы роды были физиологичными и комфортными.

«Если женщина приходит спокойной, информированной, доверяет команде и знает, как дышать и расслабляться — роды действительно проходят мягче. В этом смысле гипнороды могут быть полезны. Это не гипноз в медицинском смысле, а методика психологической подготовки к родам. Женщина осваивает дыхательные техники, визуализации и самовнушение, направленные на снижение тревожности и восприятия боли. А вот оргазмические роды — красивая, но редкая физиологическая особенность, а не рабочая практика», — заключила доктор.

