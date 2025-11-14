Российские медики провели уникальную эндоскопическую операцию

Хирурги приморской Краевой клинической больницы № 2 провели высокотехнологичную операцию - эндоскопическое удаление доли щитовидной железы через проколы в подмышечной области. Об этом сообщает Telegram-канал минздрава региона.

Операция была выполнена пациентке с диагнозом "узловой зоб с функциональной автономией". Это один из самых современных и щадящих методов эндокринной хирургии, и подобное хирургическое вмешательство было проведено в крае впервые.

"Такие операции относятся к категории высокотехнологичных, их выполняют точечно даже в крупных мировых центрах. Отрадно, что теперь этот уровень хирургии доступен приморцам. Это серьезный шаг для развития эндокринной помощи в крае", - отметила главный внештатный эндокринолог Приморья Ольга Цыганкова.

Новый подход имеет значительные преимущества. Теперь операция снижает риск повреждения возвратного гортанного нерва, голосовых связок и паращитовидных желез. Кроме того, практически не травмируются мягкие ткани, а также на шее не остается крупного рубца.

Приморские медики планируют расширить применение методики и выполнять эндоскопические операции пациентам с заболеваниями щитовидной железы.