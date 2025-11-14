В России сохраняется дефицит одного типа врачей

Не хватает 2,7 тыс. специалистов, сообщила директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова

© Нейросеть

Около 2 тыс. врачей-эндокринологов для взрослого и 700 специалистов для детского населения не хватает в России с учетом открывшихся вакансий в региональных и межрайонных эндокринологических центрах, а также школах сахарного диабета, дефицит кадров сохраняется. Об этом сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева.

"Дефицит медицинских кадров, включая врачей-эндокринологов, в России сохраняется. В стране не хватает около 2 тыс. "взрослых" эндокринологов и около 700 детских специалистов. Это с учетом ставок, открытых в региональных и межрайонных эндокринологических центрах, терапевтических школах сахарного диабета", - сказала она.

Эксперт рассказала, что в борьбе с кадровым дефицитом НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России принимает такие меры, как подготовка и повышение квалификации врачей и научных кадров; содействие региональным эндокринологическим центрам; обучение в ЭНЦ педагогов для школ сахарного диабета из числа врачей-эндокринологов, а также врачей общей практики, терапевтов и медсестер; разработка и тиражирование передовых медицинских технологий.

"Определить риски развития сахарного диабета аутоиммунных типов гораздо сложнее, для этого необходимы специализированные обследования. Так, НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России запустил в 2024 году в стране скрининг для выявления на ранних стадиях СД 1 у детей и подростков в ядерных семьях, то есть в семьях, где кто-то из родственников болел и болеет диабетом. Такая профилактическая стратегия ранней диагностики сахарного диабета 1 типа уже дает свои положительные результаты. Она позволяет оценить индивидуальные риски за месяцы или годы до развития первых признаков диабета и принять превентивные меры", - подчеркнула Мокрышева.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерации (МДФ). Он утвержден в 1991 году.

В новость внесена правка (12:13 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - 700 специалистов.