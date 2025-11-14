У двухлетнего мальчика из-за лечения простуды внутри черепа скопился гной

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли двухлетнего мальчика с опасным внутричерепным абсцессом, развившимся как осложнение простуды. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Ребенок поступил в больницу на скорой после приступа судорог. По словам родителей пациента, сын болел простудой, которую они пытались лечить самостоятельно. В итоге состояние ребенка ухудшилось: он стал отказываться от еды, чувствовал слабость, мышцы мальчика потеряли тонус. Когда у него случились судороги, семья вызвала скорую.

«У ребенка было очень опасное состояние — внутричерепной абсцесс большого объема - более 80 мл. Точную причину его появления назвать сложно, с большей вероятностью — это неправильное домашнее лечение отита», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ДКЦ имени Л.М. Рошаля Аслан Текоев.

Специалист отметил, что мальчику провели экстренную операцию: нашли гнойник, вскрыли его и удалили скопившееся в нем содержимое.

Операция прошла успешно, сейчас мальчик уже выписан домой.