Во Владивостоке хирурги провели операцию на щитовидной железе через подмышку
Врачи краевой больницы во Владивостоке первыми на Дальнем Востоке провели уникальную операцию. Они удалили доли щитовидной железы пациенту через подмышечную впадину.
Как пояснили в краевом минздраве, такая операция делается через надрезы в подмышечной впадине. У нее много преимуществ: она менее опасна, чем обычная, через разрез на шее. Кроме того, такой метод нравится пациенткам, переживающим за свою внешность после операции.
Операции по удалению долей щитовидной железы остро необходимы пациентам с гормональными нарушениями.
