"Начинается не в теле": Врач объяснил, какие люди "первыми умирают от рака"
Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян подтвердил, что в последнее время пациентов у онкологов стало гораздо больше и в целом "рак значительно помолодел". В своем Telegram-канале он подвел итоги беседы с коллегой, который более 30 лет работает в Онкоцентре имени Блохина.
"Главная мысль в том, что 80% онкологии начинается не в теле, а в тот момент, когда человек перестает быть собой", - пишет Марк Гадзиян.
По его словам, есть три категории людей, которых недуг "почти не трогает". Это, например, включенные в какое-либо полезное для себя и для других дело.
"Не хобби, не "занятость", а причина просыпаться в 5 утра без будильника", - пишет врач, отмечая, что сфокусированная на деле психика "не дает телу деградировать".
Также в относительной безопасности люди, у которых есть "реальные, осязаемые отношения" с партнером.
"Не "просто есть кто-то", а глубокая эмоциональная связь", - уточнил врач.
Кроме того, болезнь реже настигает людей, которые не подавляют свои эмоции.
"Терпеливые, удобные, умирают первыми. Жестоко, но это так", - пишет Марк Гадзиян.
Он также добавил, что не говорить, что думаешь, запрещать себе все действительно опасно.
"Когда не живешь так, как веришь, организм, уставший от этой фальши, делает единственное, что может, - выключается. Это не метафора, это биология", - заключил кандидат медицинских наук.