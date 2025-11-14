Врач объяснил, какие люди "первыми умирают от рака"

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян подтвердил, что в последнее время пациентов у онкологов стало гораздо больше и в целом "рак значительно помолодел". В своем Telegram-канале он подвел итоги беседы с коллегой, который более 30 лет работает в Онкоцентре имени Блохина.

© Российская Газета

"Главная мысль в том, что 80% онкологии начинается не в теле, а в тот момент, когда человек перестает быть собой", - пишет Марк Гадзиян.

По его словам, есть три категории людей, которых недуг "почти не трогает". Это, например, включенные в какое-либо полезное для себя и для других дело.

"Не хобби, не "занятость", а причина просыпаться в 5 утра без будильника", - пишет врач, отмечая, что сфокусированная на деле психика "не дает телу деградировать".

Также в относительной безопасности люди, у которых есть "реальные, осязаемые отношения" с партнером.

"Не "просто есть кто-то", а глубокая эмоциональная связь", - уточнил врач.

Кроме того, болезнь реже настигает людей, которые не подавляют свои эмоции.

"Терпеливые, удобные, умирают первыми. Жестоко, но это так", - пишет Марк Гадзиян.

Он также добавил, что не говорить, что думаешь, запрещать себе все действительно опасно.