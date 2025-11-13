У женщины нашли в глазу червя

Омские медики нашли в глазу у россиянки червя. Паразит мог оказаться под веком после укуса комара, пишет Telegram-канал Shot.

© РИА Новости

Как указано, женщина обратилась в офтальмологическую больницу. Она пожаловалась на дискомфорт и странные ощущения, как будто внутри глаза что-то шевелится.

При осмотре у нее нашли живого червя — дирофилярия. Личинку этого червячка пациентка могла подхватить после комариного укуса.

В итоге россиянке провели операцию, она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи нашли в мозге жителя провинции Хунань живого паразита длиной 18 сантиметров. Пациент утверждает, что много лет назад он поймал змею, вынул ее желчный пузырь и проглотил его сырым.

До этого сообщалось, что у 52-летнего американца, любившего недостаточно прожаренный бекон, завелись мозговые паразиты.