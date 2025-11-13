Насколько оказался полезным дистанционный мониторинг сердечников

Впервые в России технологии дистанционного мониторинга стали применять для титрации лекарственной терапии у пациентов с сердечной недостаточностью. Такой способ контроля за состоянием больных применили в клинике госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета.

© РИА Новости

Анализ состояния пациентов — участников программы показал, что благодаря дистанционному мониторингу в группе удаленного наблюдения удалось в восемь раз снизить количество случаев повторной госпитализации и смертности по сравнению с группой стандартного наблюдения (то есть пациентами, которые самостоятельно периодически приходят на прием к врачу для контроля и корректировки терапии).

Пациенты с хронической сердечной недостаточностью — очень уязвимая группа пациентов. Добиться стабильного состояния у них довольно сложно: болезнь протекает то с улучшением, то с ухудшением состояния, и госпитализация может потребоваться в любой момент.

Титрация терапии (подбор оптимальных дозировок лекарств) после выписки пациента позволяет улучшить состояние больного и предотвратить ухудшение.

«После выписки пациентов из стационара для эффективного лечения сердечной недостаточности им назначают четырехкомпонентную терапию в стартовых дозах и затем, уже на амбулаторном этапе, дозы лекарств постепенно увеличивают до получения целевых результатов. На фоне увеличения доз у пациентов часто проявляется гипотензия (снижение артериального давления). Для того, чтобы своевременно корректировать терапию в домашних условиях, мы проводим своим больным дистанционный мониторинг для безопасной титрации терапии сердечной недостаточности», — сообщила профессор кафедры госпитальной терапии № 1 Сеченовского университета Мария Кожевникова.

Новый способ наблюдения за состоянием пациентов был введен полгода назад. На протяжении шести месяцев лечащие врачи наблюдали за пациентами после выписки и корректировали им дозировку лекарств в двух форматах: удаленно и стандартно — с периодическим посещением врача на обычном очном приеме. По результатам исследования за прошедшие полгода в группе дистанционного мониторинга были повторно госпитализированы три пациента, один умер. Во второй группе было 28 повторных госпитализаций и пять смертей.

По словам Марии Кожевниковой, среди пациентов, находящихся на удаленном наблюдении, прогноз был значительно лучше, чем при стандартном наблюдении. Состояние больных стало более стабильным.

«Кроме того, в группе удаленного наблюдения у пациентов выросла фракция выброса левого желудочка на 11% — это очень важный показатель. Фактически пациенты перешли в другую группу больных — фенотип сердечной недостаточности с умеренно сниженной фракцией выброса», — объяснила профессор Кожевникова.

Именно быстрая титрация, когда нужно оперативно увеличивать дозы препаратов у тяжелых пациентов, сыграла весомую роль в улучшении их состояния, а такой гибкий подход возможен только при помощи дистанционного наблюдения, считают кардиологи.