Нейроонколог развеял миф о главном симптоме опухоли мозга

Многие опухоли головного мозга не вызывают головной боли при прогрессировании. Поэтому их часто обнаруживают на ранних стадиях при сканировании в связи с другими проблемами, такими как мигрень. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор медицинских наук Шон Гримм, нейроонколог Онкологического центра имени М. Д. Андерсона Техасского университета.

По словам эксперта, головные боли с высокой вероятность возникают по причинам, не связанным с опухолью мозга. Самыми частыми из них выступают эпилепсия, инсульт и болезнь Паркинсона. Также головные боли могут быть не симптомом, а самостоятельным диагнозом. К таким заболеваниям относится мигрень.

«Признаки и симптомы опухолей могут различаться в зависимости от их расположения в головном мозге, размера и скорости роста. Некоторые доброкачественные или медленно растущие новообразования могут вообще не вызывать никаких симптомов, особенно на ранних стадиях. Их часто обнаруживают при сканировании мозга при других жалобах», — отметил Гримм.

Ученый отметил, что при разрастании опухоли могут оказывать давление на ткани головного мозга. В этом случае может возникать частая головная боль, которая не проходит после приема безрецептурных препаратов.

«Эти сильные головные боли часто настолько мучительны, что будят людей по утрам. Они могут не проходить в течение нескольких дней или недель», — отметил нейроонколог.

Также о развитии опухоли мозга могут сигнализировать судороги.

«Судороги не всегда вызывают конвульсии. Они могут проявляться в виде онемения или покалывания в руках или ногах, проблем с речью, потери чувствительности или даже сенсорных изменений, например ощущения запаха, которого на самом деле нет. На ранних стадиях опухоли головного мозга могут вызывать изменения в настроении или поведении, спутанность сознания, тошноту и рвоту», — пояснил ученый.

Врач добавил, что появление «мушек» перед глазами, носовые кровотечения, подергивание глаз, шум в ушах с высокой вероятностью не сигнализируют об опухоли мозга.