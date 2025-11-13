Первый российский аналог лекарства от слепоты обошел импортный

Россиянам стал доступен первый отечественный биоаналог импортного лекарства от слепоты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), рассказали "РГ" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

© РИА Новости

Отмечается, что российский препарат "Континия" оказался дешевле немецкого "Эйлеа" с таким же действующим веществом афлиберцепт более чем на 8 тысяч рублей. Стоимость упаковки "Континия" российского производителя составляет 36 819,99 рубля, а немецкое лекарство, согласно реестру предельных отпускных цен, стоит 44 842,27 рубля.

По данным системы "Честный знак", в конце октября производителем российского лекарства компанией "Генериум" в оборот введены первые две промышленные партии общим объемом более 10 тысяч упаковок.

Внедрение биоаналогов позволяет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения в рамках программы ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами) и сделать дорогостоящую терапию доступнее для пациентов, подчеркнули в ЦРПТ.

Препарат "Эйлеа" до 2022 года был одним из самых назначаемых для лечения ведущих причин слепоты у взрослых.

Между тем в компании "Р-Фарм" рассказали, что российский препарат "Гофликицепт", блокирующий воспалительную молекулу интерлейкин-1, начал участие в открытой фазе международных клинических исследований при семейной средиземноморской лихорадке.

Ранее представленные российскими специалистами данные подтвердили высокую эффективность и безопасность инновационного блокатора интерлейкина-1 при лечении этого редкого наследственного аутовоспалительного заболевания.