Подросток получил аллергию на многоразовую бутылку

К аллергологу-иммунологу Видновской больницы обратилась женщина с 12-летним сыном, у которого наблюдался насморк, кашель и удушье. Ранее ему уже ставили аллергию на плесневые грибки. По данным пресс-службы областного Минздрава, причиной ухудшения состояния стала многоразовая бутылка для воды.

Подросток пользовался бутылкой и не мыл ее, считая, что емкость останется чистой за счет хранения в ней воды. Доливая новую воду в старую, он создавал идеальные условия для размножения плесени.

В качестве лечения школьнику назначили ингаляции со специальными препаратами и антигистаминные средства с блокаторами лейкотриеновых рецепторов. На повторный прием он пришел уже в хорошем самочувствии.

По словам врачей больницы, людям с аллергией на плесень достаточно минимального контакта с аллергеном для развития серьезного обострения. Многоразовые бутылки для воды важно хорошо промывать и не доливать новую воду в старую.