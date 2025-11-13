В России измерили уровень онкофобии

Уровень онкофобии в России остается высоким — так считают 44% участников опроса, проведенного МТС AdTech совместно с проектом поддержки онкопациентов "Химия была, но мы расстались".

Почти столько же — 42% — заявили о среднем, по их мнению, уровне онкофобии. При этом регулярные профилактические обследования, чтобы проверить здоровье, проходят менее половины россиян (45%). Это, как не раз отмечали онкологи и руководители здравоохранения, — одна из причин того, что многие виды рака часто диагностируются на поздней стадии.

«Регулярные чекапы здоровья делают только 45% респондентов. Из них 37% проходят их раз в год, что не является достаточным показателем для определения заболеваний на ранних стадиях. Более регулярно чекапы делают только 8% опрошенных: 5% — раз в полгода, 3% — раз в квартал. Неизвестность рождает страхи. Из 55% респондентов, не проходящих диспансеризацию, 28% считают, что "меньше знаешь — крепче спишь", а каждый пятый (19%) боится плохих новостей. Это приводит к тому, что люди пренебрегают регулярными обследованиями и онкодиагнозы выявляются на поздних стадиях», — сказала "РГ" руководитель Всероссийского проекта по поддержке людей с онкозаболеваниями "Химия была, но мы расстались" Светлана Полякова.

По ее мнению, люди не имеют достаточной объективной информации и о природе болезни, и о возможностях современных видов лечения.

«Необходимо качественное информирование. Когда есть полная и объективная информация о различных аспектах заболевания, снижается уровень онкофобии. Как следствие, люди более охотно обследуются и вырастает количество выявленных на ранней стадии заболеваний. СМИ, НКО, бизнес и пациентские организации — все представители общества вносят свою лепту в эту просветительскую работу. Вместе со здравоохранением все это создает комплексный подход к решению проблемы», — отметила Полякова.

Опрос показал: далеко не все его участники знают, что обследования на самые распространенные виды рака включены в программу диспансеризации — раз в год их можно проходить бесплатно. Это касается рака шейки матки и рака груди у женщин, рака простаты у мужчин, а также рака легких, желудка и кишечника. Между тем каждый третий участник опроса (35%) сказал, что не проходит диспансеризацию "из-за высокой стоимости обследований". Чуть меньше участников (30%) сослались на "хорошее самочувствие", хотя общеизвестно, что выраженные симптомы при онкозаболеваниях появляются уже на поздних стадиях.

По мнению 63% россиян, генетика является ключевым фактором возникновения рака, 62% считают, что онкозаболевания провоцирует плохая экология, 52% отметили вредные привычки, 51% — стресс, 49% — нездоровый образ жизни, 39% — вредную еду, 29% — неправильное лечение (в том числе самолечение), каждый пятый — психологические травмы, а 16% — лишний вес. Между тем онкозаболевания в сознании большинства остаются самыми тяжелыми и угрожающими жизни. Во всяком случае, о необходимости психологической помощи для эмоциональной поддержки онкопациентов и их близких высказались 86% респондентов.