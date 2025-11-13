Врачи вернули зрение 100-летней пациентке

В Раменскую больницу обратилась ветеран Великой Отечественной войны, отметившая 100-летие в этом году. Больше двадцати лет пенсионерка не видела левым глазом и уже не надеялась вернуть зрение полностью.

© Нейросеть

Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, у пациентки была перезрелая катаракта левого глаза, для которой характерна большая плотность хрусталика и слабость связок. Врачи Раменской больницы провели операцию малотравматичным способом: вместо поврежденного хрусталика поставили мягкий имплант.

Операция прошла без осложнений, зрение глаза было восстановлено на максимальные в этом случае 30%. Уже на следующий день пенсионерка вернулась домой под наблюдение офтальмолога.