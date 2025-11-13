Врач рассказал об опасности нового увлечения зумеров

Грибной снюс — псевдоэнергетический продукт с неопределенными дозировками ежовика гребенчатого, бакопы и гуараны, который дает кратковременное форсирование симпато-адреналовой системы: учащение пульса, подъем артериального давления, рост кортизола, субъективную бодрость. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.

Врач объяснил, что новое увлечение молодежи не дает добавку энергии, вместо этого происходит перераспределение ресурсов: ускоренный расход гликогена и выработка энергии при отсутствии восстановления. На выходе, по его словам, происходят утомление, тревожность, дрожь, нарушения сна и внимания.

Калюжный разъяснил, что один из компонентов снюса — бакопа — при превышении доз может давать сонливость, головную боль, что усиливает «качели» между возбуждением и торможением. Компоненты ежовика, потенциально влияя на нейротрофины, в неконтролируемых формах добавляют непредсказуемость нейрорегуляции, добавил врач.

«Зависимость формируется по кофеиновому типу: толерантность, «синдром отмены» (головная боль, апатия, раздражительность), поведенческая фиксация на быстрых стимуляторах.» — Александр Калюжин, Физиолог «Для подростков риск выше: незрелые механизмы кортико-лимбической регуляции и циркадного контроля чувствительнее к диссонансу "сон-бодрствование", повышается вероятность тревожно-депрессивных реакций, снижается учебная работоспособность, растут кардиовегетативные колебания. Дополнительные риски — загрязнения и вариабельность состава», — объяснил Калюжин.

Эксперт подытожил, что продукт следует квалифицировать как потенциально вредный стимулятор с риском формирования зависимости и расстройств сна, внимания и эмоциональной регуляции, особенно в подростково-юношеском возрасте. Оптимальная альтернатива — гигиена сна, дозированная физнагрузка, питание и планирование нагрузки без фармакологического дожима, заключил специалист.

