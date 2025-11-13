Женщине с открытым ртом 18 лет не могли поставить диагноз

Жительница Великобритании потеряла способность открывать рот из-за проблемы с суставом, но годами не понимала причину происходящего. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

© Нейросеть

47-летняя Наоми Смит рассказала, что ее здоровье стало ухудшаться 18 лет назад. Сначала у нее стала болеть челюсть, потом начались приступы мигрени, головокружения и тошнота. Ее рвало по 30 раз в сутки, она кричала от головной боли и не могла стоять на ногах без поддержки.

Британка утверждает, что много раз обращалась к врачам, но те так и не смогли поставить ей диагноз. Сначала они подозревали у нее фибромиалгию, затем — артроз и проблемы с ЖКТ. По словам женщины, спустя некоторое время у нее перестал открываться рот. Она вспоминает, что могла приоткрыть его всего на 1,4 сантиметра, из-за этого ей пришлось полностью перейти на жидкое питание.

«Я сильно похудела, у меня развилась непроходимость кишечника. Однажды заметила, как медсестра писала в карте, что я напоминаю пациента с раком в терминальной стадии», — рассказала Смит.

Она добавила, что узнала причину происходящего с ней только в этом году. Выяснилось, что проблемы со здоровьем были вызваны дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Теперь женщина ждет операцию по его замене и надеется после этого начать нормальную жизнь.

