Стоматолог Першина рассказала о базовых правилах ухода за зубами

Для поддержания здоровья зубов достаточно соблюдать несколько простых правил: чистить зубы два раза в день, обязательно использовать зубную нить и раз в год посещать стоматолога для профилактического осмотра. Об этом в беседе с RT напомнила врач-стоматолог Ирина Першина.

«Существует несколько нехитрых правил. Раз в год стабильно к стоматологу. Кому-то может быть и чаще... Что касается ежедневного ухода, то это обязательно чистка два раза в день, использование дополнительных средств», — пояснила эксперт.

Говоря о времени чистки, стоматолог отметила, что здесь, скорее, важна сама регулярность процедуры.

«Утром она до завтрака должна быть или после — здесь тоже есть нюансы. Кому как нравится. Самое главное, чтобы два раза в день почистили. Достаточное время нужно уделить зубам», — подчеркнула врач.

Что касается профессиональной гигиены, то её периодичность индивидуальна.

«Кому-то нужна чистка два раза в год, кому-то — каждые три месяца… а кому-то и раз в год достаточно. Поэтому индивидуальные графики профессиональной гигиенической чистки тоже определить может только врач», — уточнила Першина.

Стоматолог также назвала базовый набор средств для домашнего ухода.

«Из безопасных — это зубная щётка, зубная паста, зубная нить и ополаскиватель какой-нибудь гигиенический для дезодорирования полости рта», — посоветовала специалист.

При этом она отнесла ирригаторы к дополнительным, но не обязательным средствам, отметив, что с ними следует обращаться осторожно, чтобы не травмироваться и получить должный эффект.

