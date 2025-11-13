Доктора сохранили зрение ребенку после домашнего промывания носа

В Москве врачи сохранили зрение годовалому мальчику, которого в домашних условиях лечили от насморка. Мама малыша рассказала, что у мальчика заложило нос, и поднялась температура.

© runews24.ru

Как сообщает SHOT, родители промыли ребенку нос и уложили спать. Через четыре дня самолечения состояние мальчика резко ухудшилось. У малыша снова поднялась температура, а также опухли глаза.

Проведя КТ врачи московской клиники выяснили, что у ребенка гаймороэтмоидит (воспаление носовых пазух) и субпериостальный абсцесс правой глазницы, из-за чего там скопился гной.

Поскольку отток гноя был хорошим, вскрывать глазницу врачам не пришлось. Сейчас малыш идёт на поправку.

По словам врачей, инфекция могла распространиться из носа в орбиту глаза из-за анатомической особенности.