Сколько новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

В Московской области все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг, включающий в себя проведение исследований на 36 генетических заболеваний. Тестирование позволяет выявлять, например, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, а также спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие серьезные заболевания. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

© Вести Подмосковья

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила, что с начала 2025 года такой скрининг в регионе прошли уже 36 тысяч новорожденных. У 94 детей выявили генетические заболевания, которые требуют особого медицинского внимания.

«Неонатальный скрининг — это важный этап заботы о здоровье ребенка с первых дней жизни. Благодаря ему врачи могут выявить серьезные генетические заболевания на ранней стадии и сразу начать лечение», — напомнила Болатаева.

По словам вице-губернатора, исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.