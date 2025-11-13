Онищенко подтвердил смертельную опасность нового вируса

Онищенко: РСВ не будет доминировать в сезон роста заболеваемости ОРВИ.

Ранее россиян предупредили о новом вирусе, который якобы агрессивнее гриппа и ковид. Однако позже стало известно, что вирус давно хорошо изучен, поэтому его появление не должно вызывать панику.

Ранее россиян предупредили об опасном вирусе, который агрессивнее гриппа и ОРВИ. Это респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Однако оказалось, что данный вирус уже хорошо нарушен. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что при РСВ симптомы болезни могут быть хуже, чем при гриппе и ковид.

Несмотря на это, эпидемиолог заверил, что нет причин для паники.

«РСВ не будет доминировать среди примерно 200 вирусов и микробов, которые вызывают сезонное увеличение заболеваемости осенью и зимой», - заявил Онищенко.

По словам эксперта, для более предметного анализа необходимо дождаться геномной расшифровки вируса.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового опасного вируса, который так же опасен, как и COVID-19. Речь о респираторно синцитиальном вирусе.