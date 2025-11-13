Врачи спасли юношу, который стал выше на 19 сантиметров

В курганском Центре Илизарова провели сложную операцию молодому человеку из Кировской области, страдающему от тяжелой формы фосфат диабета. Благодаря коррекции деформаций юноша стал выше на 19 сантиметров. Об этом сообщается в tg-канале медучреждения.

Пациенту Владиславу, который 20 лет жил с прогрессирующей деформацией нижних конечностей, провели хирургическое лечение по методу чрескостного остеосинтеза.

«Деформации сложные, многоплоскостные, одной остеотомией не обойтись. На следующем этапе было выполнено 3 остеотомии на разных сегментах: бедра, большеберцовой и малоберцовой костей. За счет коррекции деформаций, юноша стал выше на 19 сантиметров», — пишут в Центре Илизарова.

После завершения периода дистракции (выращивания новой кости на месте искусственных переломов) пациент вернется в Курган. После снятия аппарата он будет систематически проходить осмотр ортопедов Центра Илизарова, так как фосфат диабет предполагает пожизненное наблюдение у специалистов.

Аппарат Илизарова, примененный в курганском Центре для коррекции деформации конечностей у пациента с фосфат диабетом, ранее успешно использовался в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Там с его помощью врачам удалось восстановить конечность бойцу СВО, получившему тяжелое осколочное ранение и перелом голени.