В России начали использовать новый метод наблюдения за больными

В России впервые опробовали дистанционный мониторинг для титрации лекарственной терапии. Первопроходцами в этой области стали специалисты Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова.

© runews24.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского Университета, на протяжении шести месяцев врачи наблюдали за пациентами с проблемами сердца и корректировали им дозировку лекарств удаленно. Периодически пациенты посещали врача оффлайн.

В результате число случаев повторной госпитализации и смертности в группе удаленного наблюдения снизилось в восемь раз, улучшился прогноз, выросла фракция выброса левого желудочка на 11%.

Фактически пациенты из удаленной группы перешли в другой фенотип – фенотип сердечной недостаточности с умеренно сниженной фракцией выброса.

