В ЮАР приступили к испытаниям первой африканской вакцины против холеры

Южноафриканская компания Biovac получила от властей ЮАР разрешение на проведение клинических испытаний вакцины против холеры. Она может стать первым таким препаратом, который был полностью произведен на территории Африки, сообщается на официальном портале правительства республики.

Глава Минздрава ЮАР Аарон Мотсоаледи отметил, что способность производить вакцину по полному циклу в своей стране укрепляет возможность оперативно реагировать на потенциальные вспышки и делает Африку более независимой в производстве лекарств.

По его словам, вспышки холеры происходят в Африке все чаще, а дефицит вакцины приводит к повышенной смертности среди уязвимых групп населения.

Первый этап клинических испытаний будет проводиться на базе исследовательского центра Витватерсрандского университета. Вакцину могут одобрить для применения в странах Африки в 2028-м, а в остальном мире через год, уточняется в пресс-релизе.

По данным ВОЗ, в 2024-м в африканских странах было зарегистрировано почти 260 тысяч случаев заболевания холерой с почти пятью тысячами смертельных исходов. Вспышки этой болезни часто связаны с нехваткой чистой воды и антисанитарией.

