Врачи спасли новорожденного ребенка с редкой патологией

Врачи Оренбургской детской клинической больницы (ОДКБ) спасли новорожденного с омфалоцеле — грыжей пупочного канатика огромного размера. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали медики, из-за редкой патологии ребенок родился с частью органов, выступающих наружу.

«Выполнено оперативное вмешательство в объеме устранения омфалоцеле, пластики передней брюшной стенки. Органы переместили в брюшную полость с учетом их физиологического расположения, пластика выполнена собственными тканями, а из кожного лоскута сформирован пупок», — рассказала детский хирург детского хирургического отделения № 1 ОДКБ Елена Фролова.

После операции ребенок находился в реанимации под постоянным наблюдением специалистов. После этого младенца вместе с мамой перевели в Областной перинатальный центр.