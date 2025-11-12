Россиян предупредили об опасности грибных снюсов

В России молодые люди начали употреблять новый вид снюса, в составе которого травы и грибы. Как обещает производитель, его употребление обеспечит энергией и выносливостью.

Однако, сообщает Mash, выяснилось, что употребление такого снюса влечет за собой негативные последствия. Это может стать причиной развития рака, аритмии, рака.

Дело в том, что травы, используемые при изготовлении снюса, могут вызвать аллергию, нанести вред работе сердца, ухудшить иммунитет и даже влиять на психику.

Гуарана вовсе может вызвать кофеиновый шок.

Сам снюс проникает в организм через слизистую. Это значит, что химия мгновенно попадает в кровь, отмечают эксперты. Также ранее сообщалось, что употребление снюса может негативно повлиять на течение беременности.

Ранее стало известно, что снюс мог стать причиной смерти новосибирской школьницы.