В Башкирии ответили на сообщение о дефиците датчиков для детей-диабетиков

В Башкирии все дети с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы в полном объеме, сообщили в минздраве РБ.

В ведомстве опровергли недавно опубликованную в одном из федеральных СМИ информацию о дефиците датчиков.

«‎В Башкортостане создана государственная аптечная сеть, позволяющая поддерживать запасы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на неснижаемом уровне. Сейчас на складах создан запас до июня 2026 года», — подчеркнули в ведомстве.

Всего в регионе обеспечиваются датчиками 1695 несовершеннолетних пациентов с диабетом I типа.