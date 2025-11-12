В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией

В России растёт заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал РИА Новости.

«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растёт и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. По летальности показатели стабильны из года в год и составляют около восьми случаев на 100 тысяч», — сказал Авдеев.

К симптомам пневмонии относятся кашель с мокротой, одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье.