В России появилось новое средство против ВПЧ и герпеса

Курганская площадка фармхолдинга выпустила антивирусный препарат для наружного применения, предназначенный для терапии и профилактики инфекций, включая вирус папилломы человека и вирус простого герпеса. Поставки уже начались по всей стране, сообщили в официальных каналах компании.

Одновременно на рынок вышли еще два продукта гинекологической линейки «Биннофарм Групп» — современный контрацептив и препарат для восполнения дефицита прогестерона.

В компании также отметили результаты средства для лечения эндометриоза, запущенного в июне: его доля достигла 8,5% сегмента, а география продаж охватывает свыше 12 тысяч аптек.

Напомним, ранее в Омской области зафиксировали дефицит важных лекарственных препаратов. Генпрокуратура разбирается в ситуации.

