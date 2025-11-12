Мужчина, потерявший чувствительность пениса, рассказал о полной боли жизни

Житель Великобритании Марк Битти в возрасте 14 лет внезапно потерял чувствительность пениса. О том, как изменилась его жизнь после этого, он рассказал в беседе с изданием Metro.

Диагноз 32-летнему Битти, который последние 18 лет ничего не ощущает в области гениталий, так и не поставили. Сам он считает, что у него защемление полового нерва — заболевание, основным симптомом которого является острая, стреляющая или покалывающая боль, онемение или ощущение распирания в области пениса, мошонки, ягодиц, промежности или таза. По словам мужчины, он не чувствует позывов к мочеиспусканию, пока они не становятся критически сильными, и мучается от постепенно усиливающейся боли в тазу и ногах, мешающей ему долго ходить, а иногда и вставать с постели.

Британец пожаловался, что из-за этой ситуации пострадало и его психическое здоровье — он отказался от хобби и увлечений и не может нормально заниматься сексом из-за слабой эрекции. «Я не хочу быть бременем для партнерши. Иногда я мог достигать эрекции после активной мануальной стимуляции, но она всегда быстро проходила», — посетовал он.

Дружеские отношения тоже даются Битти с трудом. «По большей части, я просто держал свою проблему в секрете и старался справляться с ней в одиночку. Попытки сохранять мужественное выражение лица в социальных ситуациях через некоторое время приводят к истощению», — признался он. Сейчас мужчина нашел двух хирургов, готовых попытаться решить его проблему со здоровьем.

