ГД ждет от Минздрава инициативы по поддержке молодых медиков

Госдума ждет от Минздрава РФ предложений в законодательство по поддержке молодых медицинских специалистов, которые уезжают работать в отдаленные районы. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

© РИА Новости

«‎Ждем от вас [Минздрава РФ], от профильных комитетов предложения в законодательство, где мы должны защитить в том числе молодых специалистов, которые выезжают работать в больницы, в районные центры, в удаленные города, чтобы у них было все необходимое», — сказал Володин.

По его словам, необходимо, чтобы молодые специалисты получали жилье и подъемные, особенно при устройстве на работу в сельских больницах. Председатель Госдумы отметил, что в малых городах дефицит медицинских кадров может достигать 50%, а в сельских районах этот показатель может доходить до 80%.