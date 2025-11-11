Представлена масштабная программа реабилитации после инсульта и инфаркта

Платформа Послевыписки.рф, созданная командой директора клинического центра "Коммунарка", Героя труда России Дениса Проценко при поддержке Института развития интернета (ИРИ), масштабно обновилась. Теперь помимо востребованных видеокурсов и практикумов для людей, перенесших тяжелые вирусные инфекции, платформа содержит исчерпывающий экспертный контент, посвященный реабилитации после сердечно-сосудистых заболеваний. В дополненной версии сайта и приложения пользователи смогут получить комплексную врачебную поддержку и индивидуальные программы восстановления после инсульта и инфаркта миокарда.

В основу видеоуроков легла экспертиза лучших врачей страны, ведущих специалистов в области неврологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, реаниматологии, логопедии, нутрициологии, клинической психологии и лечебной физкультуры. Значимость и эффективность платформы в сфере онлайн-реабилитации подтверждена победой проекта в Премии Рунета-2023 в номинации "Здоровье и отдых".

Пользователям предлагаются практические курсы, разработанные для различных этапов восстановления после инсульта (ранний восстановительный период, двигательная реабилитация, восстановительное лечение, вторичная профилактика) и инфаркта миокарда (хирургическое лечение, восстановительное лечение, реабилитация, вторичная профилактика).

«На сегодняшний день платформа Послевыписки.рф помогла более 7 миллионам пользователей по всей России, что подтверждает востребованность и эффективность онлайн-реабилитации, — поделился доктор медицинских наук Денис Проценко. — Мы продолжим развивать эту абсолютно бесплатную экспертную платформу, сфокусировавшись в первую очередь на реабилитации после болезней системы кровообращения - главной причины смертности в стране. Это позволит нам помочь людям полноценно восстановиться после таких тяжелых недугов, как инфаркт и инсульт, и вернуться к полноценной жизни».

Приложение Послевыписки.рф доступно для скачивания на устройства на Google Play, App Store и Rustore. Новости, интересную информацию о проекте, личные истории прохождения практикумов от пациентов со всей России можно найти на одноименном сайте, а также в официальных группах во ВКонтакте и на платформе Дзен.