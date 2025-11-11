Сколько вылетов сделала подмосковная санавиация с начала года

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов вертолеты санитарной авиации Московской области с начала года совершили около 860 срочных вылетов.

© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, который нуждается в срочном лечении, несмотря на пробки и удаленность медучреждения, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. — В Подмосковье задействовано три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля. Всего с начала года санавиация выполнила 857 вылетов, что на 113 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В медучреждения вертолеты доставили 834 пациента».

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток.