В Роспотребнадзоре высказались о появлении нового вируса в России

Респираторно синцитиальный вирус не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в мире распространяется новый респираторно синцитиальный вирус, симптомы которого напоминают простуду. Уточнялось, что вирус так же опасен, как и COVID-19.

"Респираторно синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является "новым вирусом". РСВ - хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена. ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет выявлять 25 различных вирусов, в том числе РСВ", - говорится в сообщении.

Для защиты от респираторных вирусов рекомендуется избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, проветривать помещения, мыть руки. При появлении симптомов респираторного заболевания следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Респираторно синцитиальный вирус - вирус семейства Pneumoviridae, он поражает клетки дыхательных путей и может являться причиной бронхиолита и пневмонии. Распространение инфекции происходит сезонно, а передача возможна воздушно капельным путем. В группе риска по развитию тяжелых форм находятся младенцы и пожилые люди, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.