Медики восстановили пациентке пищевод после ожога уксусом

В Тюмени провели операцию по восстановлению пищевода пациентке, которая по ошибке выпила уксус вместо воды. В результате кишечник сузился настолько, что пострадавшая почти год не могла нормально пить и принимать пищу.

"Искала маленькую емкость, чтобы напоить ягненка. Перелила из бутылочки уксус в чашку и ушла. Вернувшись домой, не глядя, схватила кружку и сделала глоток", - рассказала врачам пациентка.

Пострадавшей провели несколько операций, сделали специальное отверстие для питания, чтобы она получала пищу через трубку. За год она сильно похудела - при обращении в ОКБ № 1 Тюмени весила менее 40 килограммов.

Заведующий отделением реконструктивной хирургии пищевода и желудка Центра имени Вишневского Дмитрий Ручкин и начальник хирургической службы больницы Алексей Дмитриев удалили пациентке все пораженные участки пищевода и большую часть желудка. После чего восстановили проходимость пищеварительного тракта с помощью участка толстой кишки. По сути, полностью реконструировали пищевод, собрав его по фрагментам.

Однако ослабленный организм не выдержал - после операции у женщины началась пневмония. Потребовалось время, чтобы стабилизировать ее состояние.