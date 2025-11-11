Врачи удалили мужчине пипетку из мочевого пузыря

Врачи Красногорской больницы удалили мужчине инородное тело - пипетку - из мочевого пузыря. Пациенту проведи эндоскопическую операцию, в ближайшее время он будет выписан домой, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В урологическое отделение Красногорской больницы бригадой скорой помощи был доставлен 45-летний мужчина с жалобами на боль и дискомфорт внизу живота. В ходе обследования врачи обнаружили инородное тело в мочевом пузыре - пипетку. Пациент не смог пояснить, как она оказалась внутри", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев, наличие инородного тела в мочевом пузыре представляло серьезную угрозу для здоровья. Оно могло травмировать слизистую оболочку, вызвать развитие воспалительных процессов, привести к инфекциям мочевыводящих путей, формированию камней, нарушению оттока мочи и, в тяжелых случаях, повреждению почек.

"Чтобы оценить степень повреждения и извлечь инородное тело, мы выполнили эндоскопическое вмешательство. К счастью, серьезных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа", - привели в министерстве слова Сысоева.

Врач добавил, что даже при отсутствии острых симптомов предмет способен оставаться источником хронического воспаления и болезненных ощущений. Своевременное удаление инородного тела минимизирует риски осложнений и предотвращает долгосрочные последствия для мочевыводящей системы.

В региональном Минздраве дополнили, что после лечения пациенту стало лучше, в ближайшее время его выпишут домой.