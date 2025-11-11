Врачи спасли мужчину с опухолью мочевого пузыря

В Кузбассе врачи спасли пациента с крупной опухолью мочевого пузыря.

В Кузбасском онкодиспансере, расположенном в Кемерове, прооперировали пациента с большой опухолью мочевого пузыря. Сообщается, что новообразование размером почти семь сантиметров проросло в орган и нарушило его работу.

Перед операцией мужчина прошел три курса химиотерапии. Как отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, хирурги через небольшие проколы удалили пораженный мочевой пузырь, простату и лимфоузлы, а затем создали новый мочевой пузырь из отрезка подвздошной кишки длиной 60 см.

Операция продолжалась шесть часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.