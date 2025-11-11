Россиянам могут разрешить не ходить на работу в период магнитных бурь

Партия «Коммунисты России» инициировала обращение в Минздрав и Минтруд с требованием законодательно закрепить право россиян на освобождение от работы с сохранением заработной платы в периоды магнитных бурь, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.

Согласно инициативе, метеозависимые граждане должны получать оплачиваемые выходные дни при ухудшении самочувствия, связанного с геомагнитной активностью. Особое внимание уделяется лицам с диагностированными проблемами артериального давления, а также тем, у кого ранее фиксировались случаи потери сознания на рабочем месте во время магнитных бурь.

Для работников, не имеющих медицинского подтверждения своего состояния, предлагается альтернатива в виде временного перехода на удалённый формат работы. Парламентарий отметил, что в условиях усиления солнечной активности соблюдение покоя становится необходимым условием сохранения здоровья, и призвал внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.