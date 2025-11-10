Почему вакцина от менингококка действительно должна стать доступной

Прививка против менингококка до сих пор не включена в национальный календарь профилактических прививок, оставаясь для многих семей платной и малодоступной. Но ситуацию планируют исправить уже в следующем году и эта вакцина может войти в календарь. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Чем опасен менингококк?

Коварство этой бактерии в скорости и тяжести вызываемого поражения головного мозга. Заболевание часто начинается как обычная простуда, но уже через несколько часов может привести к состоянию, угрожающему жизни. Менингококк способен вызывать гнойный менингит (воспаление оболочек мозга) и менингококцемию (заражение крови). Последствия могут быть трагичными: от потери слуха и зрения до паралича, ампутации конечностей и нарушений в развитии ребенка. По данным статистики, даже при своевременно начатом лечении смертность от этой инфекции остается высокой.

«‎После некоторого спада в период локдауна сейчас менингококк снова активно распространяется. Инфекция по-прежнему ведет себя агрессивно. Менингококк способен убить ребенка за считаные часы - ему не всегда успевают оказать адекватную медицинскую помощь», — напомнила завотделением вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья и семейной вакцинации "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Наталья Лисицына, выступая на недавнем форуме "Право на здоровье".

Аналогичную точку зрения высказала на форуме руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России профессор Сусанна Харит.

«‎Средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%, и часто смерть наступает в течение первых суток. Менингококковая инфекция непредсказуема, развивается мгновенно и оставляет после себя жуткие последствия: к ее осложнениям относятся отек головного мозга, септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, острое почечное повреждение, тромбозы крупных сосудов, инсульт, энцефалит, развитие СДВГ, серьезные некрозы, приводящие к инвалидизации», — перечислила профессор Харит.

Кто в группе риска?

Наиболее уязвимы дети раннего возраста, особенно до 5 лет, чья иммунная система еще не до конца сформирована. Именно поэтому педиатры и детские инфекционисты настаивают на том, что эта прививка обязательно должна быть в нацкалендаре, тогда защита будет доступна всем маленьким детям страны. Кстати, в некоторых регионах, например в Москве, от менингококка прививают в рамках регионального календаря. Благодаря этому ситуация с заболеваемостью данной болезнью в столице довольно спокойная. Это еще один аргумент в пользу включения менингококковой вакцины в национальный календарь.

Но от менингококка могут страдать и другие группы населения. Подростки и молодые люди, ведущие активный социальный образ жизни, также находятся в зоне повышенного риска. Инфекция передается воздушно-капельным путем, а это значит, что заразиться можно где угодно: в транспорте, детском саду, школе, кружке, студенческой аудитории.

Почему вакцинация — единственный надежный щит?

Эффективного специфического лечения против всех форм менингококка не существует. Антибиотики спасают жизни, но они часто бессильны против уже нанесенного организму урона. Единственным надежным способом защиты является профилактика, то есть вакцинация. Современные вакцины хорошо переносятся, формируют стойкий иммунитет и защищают от самых опасных серотипов бактерии (A, C, W, Y).

Подавляющее большинство развитых стран уже давно включили в свои национальные календари прививку от менингококка. Это позволило им в десятки раз снизить заболеваемость и, главное, - детскую смертность от этой инфекции. В России же такая прививка делается либо по эпидемическим показаниям (в очагах инфекции или в отдельных регионах), либо за счет собственных средств родителей. Для многих семей стоимость вакцины оказывается неподъемной, что ставит под удар здоровье их детей.

Вакцинация не только спасает жизни, но и экономит средства

Менингококковая инфекция, кроме того, что уносит здоровье и жизни детей, становится и существенным финансовым бременем для государства. Расчеты показали: один случай спасения ребенка, заразившегося менингококковой инфекцией, может обходиться в 448 тысяч рублей. Вакцинация позволяет избежать не только трагических исходов, но и существенно снизить расходы бюджета.

До сих пор включение противоменингококковой вакцины в нацкалендарь тормозилось тем, что ее производство не было локализовано в нашей стране. Но в этом направлении есть важные подвижки: в России реализуется проект по локализации полного цикла производства четырехвалентной конъюгированной полисахаридной вакцины против менингококка, ее регистрация ожидается весной 2026 года. Об этом сообщил Михаил Цыферов, глава фармкомпании, осуществляющей проект.

Кроме того, в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создана инновационная вакцина, защищающая от пяти серотипов менингококка. Ее клинические испытания также планируется закончить в 2026 году. Наконец, в России продолжается разработка еще одной, третьей по счету вакцины, ее производство по плану может начаться в 2026-2027 годах, когда закончатся клинические исследования.

Таким образом, уже в начале следующего года наша страна будет обладать производством собственных современных и надежных вакцин и перестанет зависеть от зарубежных поставок. По мнению экспертов, уже сейчас можно планировать необходимые объемы вакцинации и, соответственно, объемы производства препаратов.