Онкологи рассказали, возможно ли «вырастить» рак стрессом и самовнушением

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, рассказала в своём Telegram-канале, что пережила серьёзный стресс, когда её муж Тигран Кеосаян попал в кому. Она призналась, что это состояние могло ускорить развитие онкологического заболевания.

© РИА Новости

«Тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак», — рассказала она.

Сейчас журналистка находится на лечении в муниципальной больнице и не теряет надежды на выздоровление.

Врачи, комментируя ситуацию, отметили, что стресс может быть одним из факторов, влияющих на развитие и течение онкологических заболеваний. Однако они также подчеркнули, что на это влияют и другие факторы, такие как наследственность и общее состояние здоровья.

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов в разговоре с 360.ru отметил, что стресс может способствовать развитию различных заболеваний, включая рак, но это не доказано напрямую. Он также добавил, что развитие рака обычно занимает несколько месяцев, даже при самых быстром течении болезни.

Евгений Черемушкин, врач-онколог, кандидат медицинских наук, подчеркнул, что первая и вторая стадии рака эффективно лечатся, особенно если опухоль локализована. Он также отметил, что даже после успешного лечения пациенты остаются под наблюдением врачей, так как всегда есть риск рецидива.

Симоньян проходит лечение и не теряет оптимизма. Она не только борется с болезнью, но и старается поддерживать позитивный настрой, несмотря на все трудности.