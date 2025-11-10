Врачи спасли мужчину после инсульта с помощью нового пути для кровотока

В Истринской больнице нейрохирурги успешно провели операцию 59-летнему пациенту, перенесшему инсульт – в ходе вмешательства был создан обходной путь для восстановления кровотока. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Причиной стало полное закрытие одной из четырех главных артерий, питающих мозг. В результате мозг работал с перебоями, получал питание лишь по трем артериям, что создавало прямую угрозу жизни и высокий риск повторного инсульта с тяжелыми последствиями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи приняли решение провести операцию по созданию обходного пути для нормализации кровообращения.

«Было принято решение наложить экстра-интракраниальный микроанастомоз – операцию по созданию обходного пути для крови. В течение почти четырех часов хирурги под микроскопом сшивали сосуды диаметром менее 2 мм. Тем самым, мы успешно создали для кровотока новый путь», – приводятся в сообщении слова нейрохирурга Истринской больницы Николая Карпова.

Уточняется, что к настоящему времени пациент выписан и находится дома на амбулаторном лечении. Проведенное через месяц после операции контрольное обследование подтвердило: созданный «обходной путь» работает идеально, состояние пациента улучшается, а угроза повторного инсульта устранена.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что распознать инсульт можно по следующим признакам: внезапное онемение, слабость конечностей, головокружение, проблемы с речью и ее восприятием, нарушение зрения, затруднения при ходьбе и сильная головная боль без видимой причины.