Правительство утвердило Стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно отслеживать, как идет реализация документа.

"И особое внимание уделить производству продукции для детей с ограничениями по здоровью, чтобы им чувствовать себя лучше и продолжать обучение", - подчеркнул Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По его словам, отрасль сформирована на стыке промышленности, медицины, науки, образования, выпускает продукцию, в которой нуждаются люди с заболеваниями и травмами, в старшем возрасте и с инвалидностью. "Объем рынка средств, используемых для реабилитации, увеличился более чем вдвое и превысил 100 миллиардов рублей. Причем свыше половины продукции сделано в России", - заметил глава кабинета министров. В стране действует около одной тысячи предприятий, которые производят необходимые товары.

Новая стратегия стала продолжением предыдущей, но выводит работу на более высокий технологический уровень, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выделила несколько основных направлений работы. Во-первых, развитие научных исследований и разработок. Государство будет содействовать быстрорастущим технологическим компаниям, лидирующим в реабилитационной индустрии. Во-вторых, совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров. Оно включает развитие системы оценки и прогнозирования кадровой потребности отрасли, разработку и актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов и учебных программ, профессиональных стандартов вместе с профессиональным сообществом.

"Третье - это развитие производства, логистической поддержки и обслуживания продукции реабилитационной направленности. Четвертое - повышение инвестиционной привлекательности реабилитационной индустрии, стимулирование спроса и расширения рынков сбыта", - рассказала зампред правительства.

Результатом реализации стратегии должно стать увеличение доли российской реабилитационной продукции на рынке до 64%, объем промышленного производств будет почти удвоен - до 106 миллиардов рублей.