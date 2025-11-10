Врачи спасли мужчину, который рассек лицо ножом

В приемное отделение Электростальской больницы экстренно доставили 60-летнего мужчину с резаной раной лица. Он пояснил, что получил травму дома, когда точил нож на электрическом станке. Столовый прибор раскололся и попал мужчине прямо в лицо, повредив область от губы до глазницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

© Вести Подмосковья

У мужчины образовалось артериальное кровотечение. При несвоевременной медицинской помощи это помогло привести к быстрой кровопотере и летальному исходу. Первоочередной задачей врачей было обеспечение безопасности дыхания. В ходе операции медики восполнили объем потерянной крови с помощью полиионных растворов и кровоостанавливающих препаратов. После этого аккуратно зашили рану. После лечения мужчина благополучно был выписан домой под наблюдение участкового врача.