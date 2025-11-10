В Госдуме считают, что еще одна прививка должна стать бесплатной

В Государственной Думе обсуждается возможность расширить национальный календарь профилактических прививок.

«Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию», — заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По оценке Леонова, как только производство вакцины в России выйдет на промышленный уровень, ее должны ставить бесплатно. Произойдет это ориентировочно в 2027 году.