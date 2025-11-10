Пальцы кузбасского пациента «склеились» из-за жуткого ожога

В Кузбассе понадобилась помощь тяжелому пациенту, у которого пальцы срослись из-за термической травмы.

Жителю Тувы провели сложнейшую операцию в Ленинске-Кузнецком: хирурги Кузбасского центра охраны здоровья шахтеров спасали пациента, у которого пальцы обеих рук склеились в единую массу после сильнейших ожогов.

– Из-за образовавшихся рубцов все пальцы на обеих руках срослись и заняли неправильное, так называемое "порочное" положение. Это привело к полной потере возможности самостоятельно себя обслуживать и резко снизило качество жизни, – сказали в областном минздраве.

Тувинские врачи обратились за помощью в Кузбасс, так как требовалось высокотехнологичное лечение.

Первым делом нужно было устранить синдактилию – рубцовое сращение пальцев. Микрохирурги разделили пальцы, а для закрытия дефектов кожу взяли с живота пациента. Далее врачам предстоит убрать контрактуру – патологическое положение пальцев. Для этого предстоит иссечь рубцы.

После первой двухнедельной госпитализации пациента выпишут для реабилитации, а затем он вновь попадет в Центр на следующие операции. На восстановление уйдет время.