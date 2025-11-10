В России пожаловались на нехватку вакцины от ротавируса

репарат не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Решение о его закупке принимают регионы.

Вакцины от ротавирусной инфекции «Рота-V-Эйд» не оказалось или было очень мало в медицинских учреждениях в Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

В некоторых поликлиниках отсутствие препарата объяснили тем, что он не входит в Национальный календарь профилактических прививок. В связи с этим власти региона сами решают, закупать вакцины от ротавируса или нет.

В одном из медучреждений Воронежской области заявили «Известиям», что вакцина должна быть в частных клиниках.

В компании «Фарм Эйд», отвечающей в РФ за продажи «Рота-V-Эйд», подчеркнули, что вакцина поставляется во все российские регионы, но отвечают за это только коммерческие вакцинальные центры. Представители компании не уточнили, о каких субъектах РФ идет речь.

