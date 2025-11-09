Ученые требуют маркировать бекон и колбасы, как сигареты

Международное научное сообщество вновь поднимает вопрос о серьезной опасности переработанного мяса. Британские исследователи призывают власти ввести обязательную маркировку для бекона, ветчины и колбасных изделий с предупреждением о риске развития рака - аналогичную той, что размещается на сигаретных пачках.

© РИА Новости

Об этом сообщает в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Основную опасность представляют нитриты, используемые при производстве мясной продукции. В человеческом организме эти вещества преобразуются в нитрозосоединения, которые признаны канцерогенами.

Еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (через Международное агентство по изучению рака) включила переработанное мясо в первую группу канцерогенов - категорию, куда входят вещества с доказанной способностью вызывать рак у людей.

Регулярное потребление 50 г переработанного мяса в день повышает относительный риск развития рака кишечника на 18%.

За 10 лет бездействия после предупреждения ВОЗ в Великобритании зафиксировано около 54 000 случаев рака кишечника, связанных с этой причиной. Для людей с избыточным весом, диабетом 2-го типа и низким потреблением клетчатки риск особенно высок.

Зухра Павлова рекомендует ограничить потребление переработанных мясных продуктов (колбас, сосисок, бекона, готовой курицы-гриль). Отдавать предпочтение мясу, приготовленному без нитритов - вареному, тушеному, запеченному или приготовленному на пару. Поддерживать нормальный вес, контролировать уровень глюкозы и артериальное давление Увеличить в рационе долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и растительных источников белка.