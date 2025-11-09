При каких проблемах с дефекацией необходимо бежать к врачу

Проктологические проблемы случаются примерно у 60 процентов людей, однако из них только треть вовремя обращается к врачу. Возможно, одна из причин этого кроется в том, что темы, связанные с дефекацией, довольно жестко табуированы в обществе, поэтому человек, который столкнулся со странными изменениями в этой сфере жизни, не всегда знает, что что-то пошло не так, или же просто тревожится и боится пойти к доктору. Однако цвет кала, его консистенция и частота дефекации — это важные показатели здоровья желудочно-кишечного тракта. В одних случаях отклонения от нормы могут быть связаны с особенностями питания и образом жизни в целом, а в других — с серьезными заболеваниями. Когда сбои в работе пищеварительной системы должны действительно насторожить и какие обследования необходимо пройти для постановки точного диагноза, разбиралась «Лента.ру».

Почему может измениться цвет?

В первую очередь важно обращать внимание на цвет кала. Как отметил гастроэнтеролог Крис Завос, черный цвет может появиться при приеме препаратов железа, висмута, активированного угля и некоторых обезболивающих. Однако потемнение кала — это еще и повод серьезно насторожиться, потому что оно может свидетельствовать о кровотечении в одном из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

О кровотечении может сигнализировать и красный цвет стула — в этом случае оно возникает в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. В то же время Завос призвал не беспокоиться, если перед появлением красного кала в рационе присутствовали свекла, клюква, томатный сок или продукты с большим количеством красного пищевого красителя.

Врач Хосефина Санчес Гарсия объяснила, что зеленый цвет иногда появляется, если человек ест много темно-зеленых овощей. У этого изменения есть и опасная причина: слишком быстрое прохождение пищи по кишечнику, которое возникает при гастроэнтерите и диарее.

По словам врача, желтый или оранжевый цвет стула — это признак избытка жира в стуле. Его причинами медик назвала в том числе целиакию — непереносимость глютена, синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике, а также заболевания поджелудочной железы и желчного пузыря. При этом стул может неприятно пахнуть, плавать на поверхности воды и блестеть.

От двух раз в сутки до трех раз в неделю составляет нормальная частота дефекации

Завос добавил, что белый или светлый стул возникает при проблемах в работе печени или желчного пузыря. Одновременно с этим зачастую темнеет моча. При отсутствии какой-либо патологии подобные изменения возникают при приеме антацидов, содержащих гидроксид алюминия, или антибиотиков.

Врач Альберто Парахо дополнил, что если цвет стула изменился из-за какого-либо заболевания, а не диеты, то у человека обычно возникают и другие симптомы — например, боль в животе, тошнота, лихорадка и потеря веса.

Что значит изменение консистенции?

Различные патологии можно заметить и по изменению консистенции кала. Как объяснила онколог Арина Семенова, тонкий лентовидный кал может быть признаком спазма кишечника и даже опухоли в толстой кишке, которая механически сужает ее просвет.

«Овечий» кал в виде твердых маленьких шариков врач назвала ярким признаком спастического запора. При этом состоянии нарушается координация мышечных сокращений кишечника.

По словам доктора, такая проблема часто возникает при синдроме раздраженного кишечника и различных нарушениях микрофлоры

Кашицеобразный и неоформленный стул указывают на ускоренную моторику кишечника. Причины многообразны: острые кишечные инфекции, пищевые отравления, обострение хронического колита, панкреатит с ферментативной недостаточностью, непереносимость лактозы и глютена, пояснила специалист.

При этом гастроэнтеролог Мария Лопатина уточнила, что стул может становиться неоформленным из-за приема медикаментов: более 700 лекарств имеют такой побочный эффект.

О чем говорят запор и диарея?

По словам Семеновой, запор — это не только отсутствие стула в течение двух суток или более. Говорить об этой патологии можно, если человеку необходимо сильно тужиться в туалете или если возникает чувство блокады в прямой кишке, а твердый кал выделяется в малом количестве.

При таком состоянии для начала необходимо проверить, хватает ли клетчатки в рационе, и наладить питьевой режим. Если человек принимает какие-то лекарства, нужно проверить, может ли их побочным эффектом быть запор.

Если изменение диеты проблему не решило, необходимо провериться на синдром раздраженного кишечника, гипотиреоз, дивертикулез и геморрой.

О диарее можно говорить, если человек посещает туалет более трех раз в сутки и стул при этом жидкий. Острая диарея зачастую является следствием различных инфекций или отравления, а хроническая указывает на ферментативную недостаточность, воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, а также синдром избыточного бактериального роста.

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что запор куда опаснее диареи. «В процессе переваривания пищи в кишечнике образуются побочные продукты — ксенобиотики и токсичные вещества. При нормальной работе ЖКТ они легко выводятся со стулом. Но когда кишечник опорожняется нерегулярно, эти соединения накапливаются и долго остаются внутри», — пояснила она.

Как должен выглядеть идеальный кал?

Как пояснила онколог Арина Семенова, существует Бристольская шкала, в которой отображены все формы стула. Третий и четвертый типы фекалий считаются нормой. Разница между ними состоит в том, что в первом случае поверхность покрыта трещинами, а во втором — нет.

Цвет кала здорового человека должен быть коричневым. Такой оттенок он приобретает за счет стеркобилина, то есть продукта переработки желчи. Стул должен быть оформленным и мягким, но при этом не водянистым.

Кроме того, в норме человек во время процесса дефекации не должен прилагать значительных усилий или испытывать болевых ощущений и чувства неполного опорожнения кишечника.

Какие обследования необходимо пройти при проблемах со стулом?

Семенова отметила, что необходимо обращаться к врачу при любых стойких изменениях стула — то есть тех, которые длятся более одной-двух недель, особенно если они сопровождаются болью, потерей веса, температурой, появлением крови или слизи в кале. Обращаться необходимо к гастроэнтерологу или терапевту. Сначала врач проведет осмотр и соберет анамнез.

Могут потребоваться некоторые исследования:

копрограмма для оценки химического и микроскопического состава кала;

анализ кала на скрытую кровь для исключения кровотечений в желудочно-кишечном тракте;

биохимический анализ крови;

клинический анализ крови;

УЗИ органов брюшной полости;

колоноскопия;

гастроскопия.

Врач уточнила, что колоноскопия и гастроскопия — это эндоскопические исследования, во время которых проводится осмотр толстой кишки, двенадцатиперстной кишки и желудка с помощью специального зонда.

Проктолог Михаил Агапов подчеркнул, что колоноскопия особенно важна для диагностики злокачественных новообразований.

В 45 лет лучше пройти первую колоноскопию, если все родственники здоровы, умирали от старости и не имели онкологических заболеваний.

«Ничего не нашли? Отлично! Пройдите повторно через три-пять лет. Если близкие родственники болели раком в пожилом возрасте — ваша точка X составляет 40 лет. Если были случаи заболевания раком в более молодом возрасте, то от этого возраста отнимите десять лет и начните проходить ежегодное обследование», — пояснил врач.

Доктор Семенова призвала при любых стойких изменениях, связанных с туалетом, не заниматься самодиагностикой. Она заверила, что один и тот же симптом может быть проявлением разных заболеваний, а правильно поставить диагноз может только врач.