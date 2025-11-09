Россияне всё чаще обращаются к рецептурным снотворным из-за хронической бессонницы, вызванной тревожностью, перегрузкой соцсетями и постоянным использованием гаджетов. Специалисты предупреждают об опасности этой тенденции.

Большинство людей пытаются бороться с недосыпом с помощью таблеток, обращаясь к врачам за рецептами. Основными триггерами хронической бессонницы эксперты называют постоянное использование телефонов и компьютеров, недостаток отдыха для мозга и повышенную тревожность.

Специалисты предупреждают, что снотворные лишь купируют симптомы, но не лечат проблему. Длительный приём препаратов может вызвать зависимость, ухудшение памяти и внимания, нарушения дыхания во сне, а утренний эффект похмелья и тяжёлой головы лишь усугубляет состояние. При отмене лекарства тревожность усиливается, а психические проблемы прогрессируют.

Для улучшения сна специалисты советуют пересмотреть образ жизни: минимум за час до сна откладывать гаджеты, больше проводить времени на свежем воздухе, проветривать комнату, не есть и не пить кофеин и алкоголь перед сном, заниматься физнагрузками и релаксирующими процедурами, включая горячие ванны. Диетолог рассказала, что злоупотребление фастфудом отражается не только на здоровье, но и на внешности.

