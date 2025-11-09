Россиян предупредили об опасности филлеров с маркетплейсов

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина подчеркнула, что введение инъекционных препаратов можно доверить только специалистам

Процедуры по введению инъекционных препаратов можно доверить только специалистам. Попытки самостоятельно использовать купленные на маркетплейсах филлеры могут привести к инфекциям, рубцам и даже некрозу, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Депутат отметила, что филлеры и другие инъекционные препараты свободно продаются на маркетплейсах. Кроме того, на подобных площадках можно легко купить наборы для самостоятельных тату и пирсинга.

"Я против этого, потому что это создает ложное ощущение простоты и доступности подобных процедур. На деле же неправильное выполнение может привести к инфекциям, рубцам, хроническим воспалениям, некрозу и другим тяжелым последствиям", - сказала Дрожжина.

Она назвала особенно тревожным, что филлеры могут приобретать подростки и взрослые без медицинского образования.

"Любое введение препарата под кожу - это медицинская процедура, и она должна выполняться только специалистом, - объяснила парламентарий. - Поэтому важно обращаться в лицензированные клиники к врачам, которые имеют профильное образование, опыт и работают в безопасных условиях".

Дрожжина также подчеркнула, что филлеры требуют "правильного хранения и стерильных условий", которые невозможно обеспечить дома.