Диабет находят у все более молодых пациентов

Врач-эндокринолог Алтайской горбольницы №2 Татьяна Журикова рассказала, что в 2025 году их учреждение зарегистрировало 133 пациента с сахарным диабетом. Но если раньше это была болезнь пенсионеров, то теперь ее стали намного чаще диагностировать у людей работоспособного возраста. Диабет делится на два типа. Первый тип – это наследственное заболевание, а второе – приобретенное.

То есть болезни можно избежать, если скорректировать образ жизни и изменить свой рацион питания. И, заболев диабетом, от болезни уже нельзя избавиться, а можно только контролировать. На сегодняшний день, по данным Минздрава, в России насчитывается около шести миллионов человек с сахарным диабетом. При этом все больше россиян начинают принимать «Оземпик» и его аналоги для похудения, не думая о побочных эффектах, и это тоже беспокоит врачей.

