Терапевт распознала редкую болезнь и спасла жизнь пациентки

У женщины обнаружили большую злокачественную опухоль.

Жительница Орловского района Наталья почти год боролась с плохим самочувствием: резкое повышение давления, сильнейшие головные боли, онемение конечностей, дрожь и постоянное чувство тревоги лишили ее возможности нормально жить. Обследования в частных клиниках результата не дали.

Помощь пришла от участкового терапевта Орловской ЦРБ Алины Андреевны Долгополовой. Врач заметила настораживающие симптомы и отправила пациентку на дополнительные обследования, которые выявили крупную феохромоцитому — злокачественное образование надпочечника.

Своевременная консультация в федеральном центре подтвердила диагноз и рекомендовала срочную операцию. Под руководством опытного специалиста Наталье успешно удалили опухоль в клинике Санкт-Петербурга.

Сегодня женщина снова полна жизненных сил и искренне благодарит доктора за профессиональный подход и чуткость.